Uilstraat wordt vanaf maandag vernieuwd CDR

10 juni 2020

Na vernieuwingswerken aan de waterleiding en de nutsleidingen in de Uilstraat start op maandag 15 juni de heraanleg van de voetpaden, de borduren en de greppel. Tijdens de heraanleg van de voetpaden is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk. Bewoners kunnen tot aan hun woning of garage rijden, tot op het moment dat het nieuwe voetpad er ligt. Daarna moet de stabielfundering uitharden en is het enkele dagen wachten vooraleer je erover mag rijden. Op vrijdag 26 juni wordt de asfaltlaag vernieuwd die vervolgens heel het weekend moet uitharden. Tijdens die driedaagse is er geen verkeer mogelijk en buurtbewoners worden gevraagd hun wagen al op 25 juni te verplaatsen. In de week van 29 juni wordt het karwei afgewerkt met het plaatsen van de belijning.