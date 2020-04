Uilstraat dicht door wegenwerken CDR

14 april 2020

Op maandag 20 april starten wegenwerken in de Uilstraat. De Watergroep zal er de waterleiding vernieuwen, terwijl ook Proximus er aan de slag gaat. De werken zullen vermoedelijk twee tot drie weken duren en gebeuren voornamelijk in de voetgangerszone. Om de uitvoering op een veilige en vlotte manier te laten gebeuren, wordt de Uilstraat tussen de Kattenstraat en de Noordstraat toch volledig afgesloten voor doorgaand verkeer voor de volledige periode van de werkzaamheden. Volgend op deze nutswerken, worden ook de voetpaden volledig vernieuwd en wordt de bestaande asfaltlaag vervangen door een nieuwe toplaag. Ook tijdens die periode zal de Uilstraat volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer zal voor de duur van de werken worden omgeleid via de Désiré Merghaertstraat, de Noordstraat en de Kattenstraat.