UDL viert 25ste verjaardag met ontvangst op stadhuis CDR

13 januari 2020

07u35 0 Roeselare UDL-Roeselare viert dit jaar hun zilveren jubileum. Naar aanleiding van die 25ste verjaardag werd de vereniging, onder leiding van voorzitter Ann Sarre, ontvangen door het stadsbestuur op het stadhuis.

UDL staat voor Universiteit Derde Leeftijd. De vereniging is er voor iedereen boven de 55 jaar en organiseert in CC De Spil lezingen over wetenschap, economie, kunst en cultuur.