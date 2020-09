Twintiger terecht voor herhaaldelijk partnergeweld: “Eén keer per jaar neemt duivel op de schouder de bovenhand.” LSI

14 september 2020

14u10

Bron: LSI 0 Roeselare Een 26-jarige man uit Roeselare riskeert een celstraf van vijf maanden een boete voor herhaadelijk partnergeweld. Zowel in 2019 als in 2020 troefde hij na een avondje uit zijn vriendin af.

In 2015 kwam Benjamin L. er al eens vanaf met een boete na partnergeweld. Maar zowel op 9 februari 2019 als op 20 februari 2020 was het opnieuw prijs. Na een verjaardagsfeestje en na een avondje bowling vielen klappen. De eerste keer kreeg ze vuistslagen en schoppen en moest het slachtoffer naar de buren vluchten. De tweede keer kwam ze na een duw ten val en kreeg nog een kopstoot. Toen ze aanstalten maakte om met de kinderen weg te gaan, dreigde hij er mee met een aardappelmesje zichzelf iets aan te doen. “Walgelijk”, vond zijn eigen advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Dit kan niet meer, dat er zo één keer per jaar een duivel op de schouder de bovenhand neemt. Onder invloed van alcohol, in het bijzijn van zijn kinderen. Hij moet zich laten begeleiden in zijn relatie en op het vlak van alcohol en agressie.” De advocaat vroeg de rechter daarom een voorwaardelijke straf met voorwaarden op te leggen. Vonnis op 5 oktober.