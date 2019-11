Twintiger riskeert opnieuw twee jaar cel voor nieuwe reeks diefstallen LSI

19 november 2019

17u31

Bron: LSI 0 Roeselare Er hangt een 27-jarige jongeman uit Roeselare nog maar eens twee jaar cel boven het hoofd. Hij moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor een reeks diefstallen. Van een bejaarde vrouw ging hij er ook met haar Honda Civic en een collectie gouden munten vandoor.

Niet voor het eerst verscheen Dieter W. voor de rechter. De ellenlange opsomming van zijn veroordelingen voor afpersingen, diefstallen en drugs sinds 2014 kon hij plots niet meer aanhoren. “Ik heb veel grote fouten gemaakt en heb er spijt van”, riep hij plots uit woede. “Ik probeer nu te focussen op het positieve. Een werkstraf in plaats van een nieuwe celstraf zou me daar in steunen.”

Sinds juni zit W. weer in de cel. In februari 2018 kreeg hij nog dertig maanden voor afpersingen en diefstallen, maar sindsdien liepen weer allerlei klachten over diefstallen van portefeuilles, fietsen en een bromfiets binnen. Een bejaarde vrouw die medelijden met hem had, leende haar Honda Civic uit, maar zag de auto pas dagen later terug, met een lege benzinetank. Nadat hij bij haar het toilet had gebruikt, bleek ook een collectie oude munten ter waarde van 25.000 euro verdwenen. “Die munten heb ik niet gestolen”, verdedigde W. zich. “Hij liegt, maar ik vergeef het hem”, reageerde de vrouw. “Ik had medelijden met hem, maar hij heeft mijn vertrouwen beschaamd.” Vonnis op 17 december.