Tweeëntwintig medewerkers Dominiek Savio in quarantaine Valentijn Dumoulein

26 september 2020

14u48 4 Roeselare Nadat Nadat eerder vorige week bij vier leerlingen en een leerkracht aan de school van Dominiek Savio het coronavirus werd vastgesteld , moeten nog eens 22 medewerkers preventief in quarantaine. Daardoor moeten vijftig leerlingen volgende week noodgedwongen online les volgen.

Het gaat om de basisschool voor buitengewoon onderwijs van Dominiek Savio, die deze maand naar het voormalige ziekenhuis in de Westlaan in Roeselare verhuisde. Omdat er bij vijf mensen een besmetting werd vastgesteld, volgden donderdag preventieve testen op grotere schaal. Alle andere leerlingen en medewerkers moesten die ondergaan. Daaruit blijkt dat nog twee andere kinderen en twee medewerkers ook besmet zijn. Dominiek Savio besliste om uit voorzorg tweeëntwintig medewerkers in quarantaine te plaatsen. Het gaat om dertien medewerkers uit de zorg en negen uit het onderwijs die ook in Roeselare aan het werk waren. Door de ingreep moeten vijftig leerlingen tussen de acht en twaalf jaar oud uit de boven- en middenbouw volgende week van thuis uit les volgen.