Tweedezitters kunnen blokken in ARhus en TRAX CDR

16 juli 2020

Sinds deze week kan wie deze zomer noodgedwongen opnieuw met de neus in de boeken moeten zitten zich van een rustige studieplek verzekeren. Omdat de tweedezitters zich in alle rust zouden kunnen voorbereiden, stelt de stad Roeselare opnieuw de deuren van ARhus en TRAX open. Een plekje reserveren kan via https://inschrijvingen.roeselare.be/. Op beide plekken kan er gestudeerd worden van 3 augustus tot en met 3 september. De studenten zijn dagelijks van 8 tot 19 uur welkom in TRAX, in ARhus kan er geblokt worden van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, op zaterdag van 8 tot 17 uur. De studeerplekken worden coronaproof ingericht met aandacht voor de social distance. Aan de studenten wordt gevraagd om hun studeerplek zowel voor als na gebruik te ontsmetten.