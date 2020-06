Tweede lading Roeselaarse mondmaskers worden deze week bedeeld CDR

16 juni 2020

07u19 2

Op 14 mei bedeelden medewerkers van stad Roeselare het eerste exemplaar van de drie beloofde herbruikbare mondmaskers. Deze week gaan ze terug op pad om de tweede lading mondmaskers, samen met enkele filters, aan alle Roeselarenaars bezorgen. Net zoals vorige keer worden de mondmaskers gebust dus hou zeker je brievenbus in de gaten.Het derde mondmasker dat de federale overheid beloofde, kan vanaf deze week opgehaald worden bij de apotheken. Wanneer je je mondmasker mag ophalen, hangt af van je geboortejaar.

Heb je zelf al genoeg mondmaskers? Dan roept de stad op om er een ander me te helpen en je overbodige maskers naar het onthaal in het stadhuis te brengen. Heb je een masker te veel of te weinig ontvangen? Aarzel niet om dit te melden via 1788.