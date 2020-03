Tweede coronadode in AZ Delta, acht mensen op intensieve zorgen VHS

24 maart 2020

21u30 0 Roeselare In de campus Wilgenstraat van het AZ Delta is maandag een tweede patiënt, een man van 90 uit Moorslede, overleden aan het coronavirus. Dat bevestigt het ziekenhuis. Vorige week overleed daar ook al de 89-jarige Godelieve Hylebos uit Ardooie. Zeven mensen worden er beademd.

Het fusieziekenhuis met campussen in Roeselare, Menen en Torhout centraliseert de zwaarst getroffen coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen van de campus Wilgenstraat (Roeselare). Daar werden dinsdagmorgen acht patiënten verpleegd, waarvan er zeven aan een beademingsmachine liggen. AZ Delta verzorgt in totaal 55 patiënten die ziek zijn door het coronavirus. Het leeuwendeel daarvan verblijft in Roeselare. In Menen worden 15 patiënten verzorgd, in Torhout zijn er dat 3. Het fusieziekenhuis telt ook 47 patiënten die mogelijk besmet zijn met het virus maar het resultaat van de coronatest afwachten.