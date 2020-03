Tweede bevestigde coronabesmetting in WZC De Zilverberg, drie andere bewoners vertonen symptomen Charlotte Degezelle

23 maart 2020

14u20 22 Roeselare In WZC De Zilverberg testte een tweede bewoner positief op het coronavirus. Deze bewoner is opgenomen in het ziekenhuis en woont bij de leefgroep van 15 bewoners waar vorige week ook een coronabesmetting werd vastgesteld. Drie andere bewoners van die leefgroep vertonen ook symptomen.

“De 15 bewoners van de leefgroep werden op 17 maart 2020 in quarantaine geplaatst na een eerste besmetting”, zegt Bart Wenes, voorzitter van Motena. “Op deze leefgroep werd nu een tweede besmetting vastgesteld. Drie andere bewoners vertonen symptomen, maar kunnen volgens de richtlijnen van de overheid voorlopig niet getest worden. De man die vorige week met een besmetting werd opgenomen in het ziekenhuis is momenteel gelukkig aan de betere hand, werd ontslagen uit het ziekenhuis en opnieuw in quarantaine geplaatst op zijn kamer.”

Bij dezelfde leefgroep is op zondag 22 maart een bewoonster overleden die reeds voor de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus al in een zorgwekkende gezondheidstoestand verkeerde. “Of dit overlijden ook gekoppeld is aan een besmetting met het virus, kunnen we gezien de reeds zorgwekkende gezondheidstoestand van de dame moeilijk achterhalen”, aldus Wenes. “In samenspraak met de huisarts en familie werd ervoor gekozen haar niet meer te laten opnemen in het ziekenhuis. De 84-jarige dame kreeg in aanloop van haar overlijden bezoek van haar familie, die in het kader van een uitzondering in palliatieve situaties op bezoek mocht komen onder strikte voorzorgsmaatregelen.”

Tot vandaag blijven de vastgestelde en vermoedelijke besmettingen beperkt tot één leefgroep in het woonzorgcentrum langs de Knokuilstraat, wat aantoont dat de genomen quarantainemaatregelen hun werk doen. In de andere woonzorgcentra van Motena werden tot op vandaag nog geen besmettingen vastgesteld.