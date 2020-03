Twee zwaargewonden bij ferme klap onder brug in Heirweg, één bestuurder reed onder invloed Alexander Haezebrouck Klaas Danneel

08 maart 2020

12u02

Bron: Alexander Haezebrouck, Klaas Danneel 8 Roeselare Langs de Heirweg in Roeselare gebeurde afgelopen nacht omstreeks 00.45 uur een zwaar ongeval onder de brug van de R32. Een Opel Corsa botste er zo goed als frontaal met een Grand Cherokee Jeep. Het koppel dat in de Opel Corsa zat is zwaargewond afgevoerd, de bestuurder van de Jeep legde een positieve alcoholtest af.

Na middernacht reed de Opel Corsa, met daarin een koppel van 25 en 22 jaar uit Ardooie, op de Heirweg in de richting van Lichtervelde. De Grand Cherokee reed in de richting van Beveren toen het in de tunnel onder de R32 tot een zware botsing kwam. De klap was enorm hevig en richtte vooral schade aan bij de Opel Corsa. De bestuurder, een 25-jarige jongeman en zijn 22-jarige partner uit Ardooie werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De 45-jarige bestuurder uit Ardooie raakte niet gewond en legde een positieve ademtest af. De politie nam zijn rijbewijs onmiddellijk in beslag voor zes uur. Door het ongeval was de Heirweg zo’n twee uur volledig afgesloten voor het verkeer.