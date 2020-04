Twee weken verkeershinder aan Onze-Lieve-Vrouwemarkt CDR

28 april 2020

Op maandag 4 mei starten werken op het kruispunt van de Bruanestraat met de Onze-Lieve-Vrouwemarkt op de wijk Krottegem. Het kruispunt wordt afgesloten voor het vervangen van de vluchtheuvel en het groter maken van de voetpaden. De werken zullen twee weken duren, tot en met vrijdag 15 mei. Tijdens de werken zal het toegelaten zijn om in de Bruanestraat in beide richtingen te rijden. Om dit op een veilige manier te laten gebeuren, zal er een parkeerverbod zijn aan de ene straatzijde. De wegomleiding loopt via de Spanjestraat en de Mandellaan.