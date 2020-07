Twee twintigers terecht voor reeks inbraken in Roeselare LSI

22 juli 2020

15u33

Bron: LSI 0 Roeselare Twee twintigers uit Roeselare riskeren tien tot achttien maanden cel voor een reeks inbraken en diefstallen in de stad. Beiden zitten in de cel.

Op 17 december 2019 kon Mason V. (21) opgepakt worden na een inbraak in een gebouw op het Kerelsplein. Daar was hij enkele weken voordien ook al eens geweest, zo bleek uit beelden van een bewakingscamera. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij ook in aanmerking kwam als dader van inbraken en diefstallen in de bib, in een voetbalkantine, bij vzw Passe Partout en in de nachtopvang. Op lege colaflesjes en naalden vonden speurders zijn DNA terug. In tabakswinkel Huis Deceuninck konden zijn vingerafdrukken gevonden worden na een overval op 2 oktober 2018 waarbij de kassa werd gestolen. Ruben N. (26) moest zich onder meer verantwoorden voor diefstallen in een woonzorgcentrum en het stadhuis van Roeselare. Daar verdween een laptop. Mason V. ontkende enkel de overval in de tabakswinkel in de Blekerijstraat. Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden. Hij kampt met een drugsverslaving en is dakloos. Vonnis op 31 juli.