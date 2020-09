Twee spelers Club Roeselare besmet met Covid-19 CDR

24 september 2020

07u38 0 Roeselare Twee spelers uit de A-kern van Club Roeselare testten positief op Covid-19. Ondertussen zijn ook alle andere A-kernspelers, de beloften en de technische staf. De thuiswedstrijden tegen Snaaskerke en Koksijde-Oostduinkerke zijn uitgesteld.

Het coronavirus teistert ook de voetbalcompetities. In eerste klasse worden onder meer Club Brugge en Anderlecht geplaagd door het virus. Maar ook Club Roeselare wordt nu geconfronteerd met Covid-19. Woensdagavond liet de ploeg met thuisbasis in het Rodenbachstadion namelijk weten dat de thuiswedstrijd van de eerste ploeg KSK Snaaskerke van komende zondag en de thuismatch van de beloften op vrijdag tegen KV Koksijde-Oostduinkerke uitgesteld worden naar een later tijdstip door coronabesmettingen. “Bij Club zijn momenteel twee spelers uit de A-kern positief getest op Covid”, bevestigt Stefaan Bogaerts, persverantwoordelijke bij Club Roeselare. “Beide gevallen zijn individueel maar toch moest iedereen van de A-kern en beloften, technische staf incluis, getest worden bij hun huisarts. De resultaten sijpelen maar met mondjesmaat binnen, maar alle artsen schreven voor iedereen een quarantaine uit tot minstens begin volgende week. Dat betekent dat beide ploegen dus niet in actie kunnen komen. Onze secretaris Bjorn Grymonprez bracht de Voetbalbond op de hoogte en door het bewijs van alle attesten en doktersvoorschriften zijn de matchen uitgesteld. De nieuwe speeldata zullen door de Bond uitgemaakt worden maar we houden al rekening met midweekwedstrijden.”