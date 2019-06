Twee Roeselarenaars betrapt met buitenlandse nummerplaat VHS

24 juni 2019

16u06 0 Roeselare Tijdens een controle, gericht op buitenlanders met een openstaande boete in ons land, heeft de politie zondagvoormiddag twee Roeselarenaars aan de kant gezet die in een auto reden met een buitenlandse nummerplaat. Ze ontdoken op die manier de verkeersbelasting. Tevergeefs, want straks krijgen ze de rekening - en een boete - gepresenteerd.

De Meensesteenweg in Roeselare - ook op zondagvoormiddag een bijzonder druk bereden weg - was het actieterrein voor enerzijds een snelheidscontrole met onderschepping en anderzijds de controle op buitenlanders. In die laatste categorie liepen zeven mensen tegen de lamp die onmiddellijk hun portefeuille moesten bovenhalen omdat ze te snel reden. Twee automobilisten bleken in Roeselare ingeschreven maar reden toch rond met een buitenlandse nummerplaat, een Britse en een Italiaanse. Ze ontdoken op die manier de verkeersbelasting. Hun dossier wordt doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingsdienst. Tijdens de snelheidscontrole reed bijna 6,5 procent te snel. Drie bestuurders reden zo snel (tussen 89 en 100 kilometer per uur) in de bebouwde kom dat ze onmiddellijk hun rijbewijs moesten inleveren voor een periode van vijftien dagen.

Bijna 2.000 euro geïnd

Een anoniem ANPR-voertuig van de politie detecteerde 26 buitenlanders met een openstaande boete. Zij moesten in totaal 1.983 euro betalen. Eén buitenlander moest z’n voertuig achterlaten omdat hij geen rijbewijs had. De wagen werd geïmmobiliseerd. Drie anderen hadden geen correct rijbewijs en werden om die reden geverbaliseerd. Eén voertuig bleek niet ingeschreven. Verder waren er ook kleinere inbreuken zoals gordeldracht en gsm-gebruik, de keuring en ladingzekerheid.