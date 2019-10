Twee Roeselaarse bedrijven in de prijzen bij verkiezing KMO van het jaar door Unizo West-Vlaanderen Sam Vanacker

25 oktober 2019

14u52 0 Roeselare Unizo West-Vlaanderen heeft de winnaars van de wedstrijd ‘KMO van het Jaar’ bekend gemaakt. Floorify krijgt de titel van Beloftevolle KMO van het Jaar, DX-Solutions is de winnaar in de categorie KMO Dienstenbedrijf van het Jaar en beMatrix mag zich kronen tot KMO Maakbedrijf van het Jaar. Opmerkelijk: twee van de drie winnaars zijn Roeselaarse bedrijven.

Alle bedrijven werden beoordeeld op verschillende criteria, waaronder innovatie, (ambitie voor) internationaal ondernemen, personeelsbeleid, financieel beleid, energie & milieu, ondernemingszin, marketing & communicatie. “De drie finalisten in elke categorie moesten ons tijdens een bedrijfsbezoek overtuigen waarom zij de titel verdienden”, zegt jurylid Ruben Degryse. “Uiteindelijk viel de keuze op Floorify, DX-Solutions en beMatrix.”

Floorify, de meest beloftevolle KMO van het jaar, is een jong Belgisch vloerenmerk uit Roeselare onder leiding van Pieter Buyck en Marie Callens. De jury loofde de manier waarop ze een bestaand product letterlijk hebben heruitgevonden, onafhankelijk van de grote spelers. BeMatrix, het KMO maakbedrijf van het Jaar, ook uit Roeselare, wordt geleid door Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet. Ze produceren modulaire oplossingen voor standenbouw, events en displays en zijn internationaal actief. Dienstenbedrijf van het jaar is DX-Solutions uit Harelbeke. Zaakvoerder Xavier Dekeyster specialiseerde zich in de automatisering van bedrijfsprocessen.

Vanaf vrijdag 25 oktober kan het grote publiek stemmen op de favorieten via www.unizokmovanhetjaar.be. De winnaars stoten door naar de nationale finale van de verkiezing op woensdag 4 december in Gent.