Twee positieve tests bij volledige screening WZC De Zilverberg CDR

11 mei 2020

07u38 0

Goed nieuws vanuit WZC De Zilverberg. Het rusthuis langs de Knokuilstraat heeft de testresultaten van de coronascreening binnen en die zijn hoopgevend. Van de 234 uitgevoerde Covid 19-tests testen er slechts één bewoner en één medewerker positief. “De bewoner verblijft op De Bloesem waar er reeds een soort cohorte is en de medewerker is al thuis”, horen we. “Deze resultaten zijn echt een opsteker voor alle bewoners, medewerkers en hun familie. We doen nu verder met z’n allen samen onze uiterste best om dit zo te houden.”