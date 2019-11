Twee keer brand gesticht aan auto’s: Twee verdachten opgepakt AHK

01 november 2019

In de Hugo Verrieststraat in Roeselare werd afgelopen nacht brand gesticht aan twee auto’s. Het eerste incident was aan een geparkeerde wagen die vlakbij de schoolgebouwen stond om 23.30 uur. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. De schade aan de auto is wel erg groot. Een tweede brandstichting was om 00.30 uur in dezelfde straat. Daar werd een brandend voorwerp op de auto geplaatst. Het vuur doofde uiteindelijk vanzelf, vooral het dak en de voorruit van de wagen is beschadigd. Omdat meteen bij het eerste incident een sterk vermoeden van brandstichting was, voerde de politie meteen een onderzoek uit. Twee personen werden afgelopen nacht ook gearresteerd op verdenking van opzettelijke brandstichting. Zij verblijven op dit moment in de cel maar werden nog niet verhoord.