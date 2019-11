Twee jaar nadat Radio Bingo uitzendfrequentie verloor: laatste vrije radio van Roeselare vanaf begin 2020 terug in de ether Charlotte Degezelle

26 november 2019

13u30 0 Roeselare Radio Bingo keert begin 2020 terug in de ether. De laatste vrije radio van Roeselare verloor eind 2017 zijn uitzendfrequentie, maar bleef al die tijd vechten voor een terugkeer op de FM-band. Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), gaf hen groen om opnieuw uit te zenden. Dit voortaan op 97.4. “Dit is een mooie erkenning voor het vele werk dat ons vrijwilligersteam in Radio Bingo steekt”, reageert Andy Degryse van Radio Bingo.

2017 moest een feestjaar zijn voor Radio Bingo, maar eindigde in mineur. Ze vierden hun 35ste verjaardag, maar kregen eveneens te horen dat ze door de hervorming van het radiolandschap door toenmalig mediaminister Sven Gatz (Open Vld) vanaf 1 januari 2018 uit de ether zouden verdwijnen omdat hun FM-frequentie naar Wradio ging. Het 30-koppige team zat in zak en as, maar weigerde de handdoek in de ring te gooien. Ze kozen ervoor om verder digitaal radio te maken en trokken ook naar de Raad van State.

We werden gemist in de ether. Recent zonden we uit vanop de Jaarbeurs in Roeselare en daar werden we continu aangesproken door mensen die wilden weten of wij ooit nog terug zouden keren Andy Degryse

Trots

Net geen twee jaar nadat Radio Bingo, gevestigd langs de Wagenstraat, van de FM-band verdween, kregen ze goed nieuws van minister Dalle. Radio-omroepen konden namelijk tot 31 mei hun kandidatuur indienen voor het verwerven van een frequentiepakket. In totaal stelde de Vlaamse regering tien frequenties ter beschikking en er waren 18 kandidaten. De minister gaf dinsdag groen licht aan acht lokale radio-omroepen, waarbij Radio Bingo de enige is in West-Vlaanderen, om uit te zenden op de FM-band. “Radio is springlevend en wordt veelal gemaakt door zeer gepassioneerde radiomakers. We mogen trots zijn op al die lokale radio’s, ze staan vaak heel dicht bij de mensen en wat er leeft binnen de regio, gemeente of stad”, aldus minister Dalle.

Begin 2020

Bij Radio Bingo zijn ze in feeststemming. “Het is misschien nog wat vroeg, maar ons eerste eindejaarscadeau is binnen”, glundert Andy Degryse van Radio Bingo. ”Wij zijn echt allemaal supergelukkig. Toen we hoorden dat de minister van plan was om de evenementenfrequentie 97.4 FM in West-Vlaanderen om te vormen tot een vaste frequentie hebben wij ons onmiddellijk kandidaat gesteld. We waren niet de enige, maar het is leuk voor alle inspanningen die we zijn blijven leveren dat wij uiteindelijk de uitverkorenen zijn. We werden en worden gemist in de ether. Recent zonden we bijvoorbeeld nog live uit vanop de Jaarbeurs Roeselare en daar werden we continu aangesproken door mensen die wilden weten of wij ooit nog terug zouden keren naar de ether. Dat is nu zeker. We hebben de uitzendfrequentie beet en gaan nu bij de Vlaamse Regulator voor de Media onze zendvergunning aanvragen. Technisch zijn we helemaal klaar om opnieuw in de ether te gaan dus het kan snel gaan. Wellicht zijn we begin 2020 opnieuw te beluisteren op de FM-band en meer specifiek op 97.4 FM.”

Ook Nederlandse luisteraars

Radio Bingo is van plan om ook in de toekomst verder in te zetten op het digitale verhaal. “Toen we verdwenen uit de ether verloren we heel wat luisteraars, onder meer de oudere generatie. Maar door via onze website uit te zenden waren we plots niet enkel meer lokaal, maar wereldwijd te beluisteren. Plots hadden we luisteraars uit heel België en Nederland en we merkten ook een verjonging van ons publiek op. Voortaan willen we beide paden bewandelen, wat dus sowieso opnieuw een groei voor Radio Bingo zal betekenen. Wij hebben er alvast zin in en de eerste reacties van onze luisteraars zijn ook hartverwarmend. Twee jaar geleden was het heel pijnlijk om onze uitzendfrequentie te verliezen, maar we weigerden onze 35-jarige geschiedenis op te geven. En kijk, de aanhouder wint.”

Procedure loopt nog

Ook burgemeester Kris Declercq (CD&V) is opgetogen over het nieuws en leverde zelfs een bijdrage aan de terugkeer van Radio Bingo in de ether. “Ik ben blij dat we door onze aanbeveling bij de minister onze enige overblijvende radio met zetel in Roeselare verder zuurstof kunnen geven”, reageert hij. Tot slot nog dit: de procedure van Radio Bingo bij de Raad van State is nog lopende. De komende tijd gaan ze intern bekijken welke stappen ze hier zullen ondernemen.