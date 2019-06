Twee jaar effectief voor compleet dolgedraaide man die ravage aanricht in Roeselare Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

16u04 0 Roeselare Een 30-jarige man uit Houthulst is veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf omdat hij op 28 november vorig jaar een ware ravage aanrichtte in Roeselare. Op de parking van AZ Delta beschadigde hij auto’s, sprong op de motorkap van een rijdende auto, gaf een bestuurder een klap en pleegde twee diefstallen. Beklaagde meent zich niets meer te herinneren. “Ik was onder invloed van vanalles en nog wat”, zei Diego V.

Beklaagde Diego V. (30) uit Houthulst ging op 28 november vorig jaar zijn vriendin bezoeken in het AZ Delta campus Wilgenstraat. Daar ontstond plots ruzie waardoor hij in een furie het ziekenhuis verliet. “Hij trapte een spiegel van een auto kapot op de parking van het ziekenhuis en sprong op de motorkap van een rijdende auto”, zei de openbare aanklager. “Eén autobestuurder gaf hij ook een klap. Hij gooide een rek om van een bloemenwinkel en bij een andere auto trok hij het portier open en verplichtte de bestuurder hem te laten instappen.” De politie kon hem uiteindelijk niet zonder slag of stoot arresteren in een tuin van een woning. Hij bleek voor zijn ziekenhuisbezoek ook al keet te hebben geschopt in Roeselare. In twee winkels in de Noordstraat ging hij er telkens vandoor met 400 euro. Met zijn handen deed hij vanonder zijn zwarte trui alsof hij een revolver had en eiste het geld op. Aan de scholengroep Sint-Michiel ging hij ook nog eens aan de haal met een damesfiets. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, bleef hij nog enkele uren doorgaan in zijn cel vooraleer hij verhoord kon worden. Diego V. bekladde zijn cel en zichzelf met zijn eigen uitwerpselen. De man werd nadien onder voorwaarden vrijgelaten maar veegde daar vierkant zijn broek aan. Afspraken met de justitie-assistent kwam hij niet na, net zoals oproepen door de politie om een verklaring te komen afleggen. “Hij lacht justitie gewoon uit”, zei de openbare aanklager. Uiteindelijk belandde de man opnieuw in de cel waar hij vandaag nog steeds verblijft. “De gevangenis is de enige plaats waar hij enige structuur in zijn leven krijgt.” Van de dag zelf herinnert Diego V. zich helemaal niets meer. “Alles wat ze zeggen zal wel kloppen, maar ik herinner me niets meer. Ik was van verschillende zaken onder invloed en kamp met een morfineverslaving. Nu voel ik me veel beter en wil nog iets maken van mijn leven.” Diego V. zal eerst zijn ferme gevangenisstraf moeten uitzitten.