Twee jaar cel voor jonge twintiger voor inbraken LSI

12 juli 2019

10u55

Bron: LSI 0 Roeselare Een 20-jarige jongeman uit Roeselare is vrijdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot twee jaar cel voor vijf inbraken en enkele diefstallen in Roeselare. De buit moest zorgen voor geld om zijn drugs te kopen. De helft van de uitgesproken celstraf is effectief, de rest met voorwaarden.

Zowel in basisschool De Ring als bij Familiehulp in Roeselare ging Mason V.H. aan de haal met laptops en een camera. Op 29 februari kon hij staande worden gehouden met een masker, koevoet en speelgoedpistool op zak. De Kortrijkse onderzoeksrechter gaf hem nog een kans. Hij moest zich wel aan een uitgaansverbod houden maar niet veel later liep dat al mis. Hij bleek bij zijn tweede arrestatie opnieuw in het bezit van een lockpick gun om cilindersloten open te krijgen. Hij vloog in de cel en verblijft daar nog altijd. Hij wordt ook verdacht van een inbraak in een appartement in de Wallenstraat, een inbraak in de Gladiolenstraat, in een garagebox en bij Familiehulp. In de sporthal van Ardooie probeerde hij ook een slag te slaan maar dat mislukte. In ziekenhuis AZ Delta stal hij een iPhone en een laptop en een vrijwilliger zag zijn portefeuille gepikt. “Ik wil werken aan mijn drugsprobleem en gaan werken”, aldus V.H. Hij krijgt van de rechter nu die kans.