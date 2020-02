Twee jaar cel voor aanranding eigen dochter en nichtje LSI

18 februari 2020

14u22

Roeselare Een 42-jarige man uit Roeselare is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 28 maanden voor de aanranding van zijn dochtertje van 6 jaar en haar nichtje.

Het onderzoek startte na een klacht van de ex van de Roeselarenaar. Het nichtje van haar dochter had aan de zorgjuf op school over de zedenfeiten verteld. Uit het onderzoek bleek dat de man naakt met zijn dochter in bad dook en ongepaste handelingen deed. Het nichtje legde gelijkaardige verklaringen af en vertelde ook over ongepaste aanrakingen in bed en tijdens een bezoekje aan het zwembad. De man ontkende. Door drugsgebruik kon een test met de leugendetector niet plaatsvinden. De openbare aanklager had een streng signaal van de rechter gevraagd.