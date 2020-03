Twee jaar cel met uitstel voor agressieve vrouw na aanval op uitbaatster Gelateria Italia Alexander Haezebrouck

09 maart 2020

14u44 0 Roeselare De 25-jarige vrouw die op 14 september uitbaatster Wendy Vanden Nest van Gelateria Italia op de Grote Markt in Roeselare een hersenschudding en een blauw oog bezorgde in haar zaak, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Het ijssalon bleef sindsdien maandenlang dicht maar kon onlangs opnieuw openen. Aan de uitbaatster moet de vrouw een schadevergoeding van 6.525,98 euro betalen.

De25-jarige vrouw viel de uitbaatster aan nadat die ruzie kreeg met haar vader die er wel vaker voor overlast zorgt. Ze sloeg Wendy Vanden Nest met haar hoofd tegen een tafel en gaf haar een vuistslag tegen haar oog. Het incident hakte er zwaar in bij Wendy die een hersenschudding opliep. Het ging zelfs zo ver dat de Gelateria maandenlang gesloten bleef.

De advocate van L. M. ging nochtans voor de vrijspraak. “Ze is een erg kwetsbare vrouw met een drank- en drugsprobleem waarvoor ze momenteel opgenomen is in Beernem”, pleitte haar advocate Inge Vanderhaeghen tijdens de behandeling van de zaak. “De echte schuldige is haar vader geweest die de dag voordien al voor problemen zorgde in het ijssalon. Hij nam er zijn dochter naar toe terwijl hij wist dat hij daar niet welkom was.” Daar ging de rechter dus niet in mee en legde de jonge vrouw een srenge veroordeling op. Naast de gevangenisstraf met uitstel is ze ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 1.600 euro. Aan Wendy Vanden Nest moet ze 6.525,98 euro schadevergoeding betalen. Ze moet ook enkele jaren strikte probatievoorwaarden naleven. Zo moet ze onder eigen initiatief zichzelf verder psychologisch en psychiatrisch laten behandelen en van haar verslaving af geraken. Doet ze dat niet, dan riskeert ze alsnog in de gevangenis te belanden.