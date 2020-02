Twee gouden en zilveren medaille voor Judo Team International op BK Charlotte Degezelle

07u32 0 Roeselare Judo Team International liet van zich spreken tijdens het Belgisch kampioenschap in Herstal. De club, die traint in het sportcomplex in de Piljoenstraat, veroverde drie medailles: twee keer goud en één keer zilver.

De eerste gouden medaille was weggelegd voor Pjotr Debruyne (16) bij de U18 -90. “Drie jaar geleden won ik brons en ik ben dan ook in de wolken met mijn gouden medaille”, reageert Pjotr, die als 9-jarige startte met judo. “Ik verwachtte een podiumplaats en hoopte op goud en het is dan ook fantastisch dat ik effectief Belgisch kampioen ben. Sinds mijn eerste training ben ik gebeten door de sport. De combinatie van kracht, fysiek en techniek maakt dat het helemaal mijn ding is. Ik train drie keer per week en ben best ambitieus. Ik wil alles uit de sport halen wat erin zit.”

Ook Ilman Nesirkoyev (15) mag zich Belgisch kampioen noemen. Hij pakte goud bij de U18 -81. De kampioenstitel is niet nieuw voor hem, want hij mocht de gouden medaille al voor het vierde jaar om doen. Trainer Mikhail Khatchatourian noemt Ilman zelfs de meest getalenteerde U18 in België. “Maar ik blijf nuchter en zet keihard in op mijn sport”, zegt Ilman. “Ik train dagelijks. Is het geen judo dan ben ik aan het lopen of vind je me in de fitness. Ik droom ervan ooit te mogen aantreden op de Olympische Spelen. Nochtans wou ik als 6-jarige graag voetballen. Maar mijn vader stuurde me in de richting van een gevechtssport omdat hij zelf jarenlang heeft geworsteld.”

Tot slot mocht Nikolai Khatchatourian (13), het neefje van de trainer, de tweede plek op het podium innemen. Bij de U15 -38 pakte hij zilver. “Voor het tweede jaar op rij al. Volgend jaar mik ik echt op goud”, besluit Nikolai.