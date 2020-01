Twee beurzen voor de prijs van een: Unizo pakt uit met dubbele vierdaagse woon- en vakantiebeurs in Expo Sam Vanacker

03 januari 2020

12u56 0 Roeselare Voor Leef! en de Vakantiebeurs strijken tussen vrijdag 10 en maandag 13 januari negentig standhouders neer in de Expo van Roeselare. Eerder werden beide beurzen als een groot evenement gepromoot, maar nu zet Unizo de twee bewust apart in de markt. Al kun je met hetzelfde toegangsticket wel beide beurzen bezoeken.

De lifestylebeurs Leef! van Unizo Diensten Roeselare-Izegem is ondertussen aan de zesde editie toe. “Bij de vorige vijf edities konden we toch op tienduizend bezoekers rekenen. Qua publiek merken we dat we vooral jongere mensen van boven de 25 jaar aanspreken”, zegt eventmanager Filip Deroo. “Dat is een ander publiek dan bij de Vakantiebeurs, vandaar dat we de promocampagne ook splitsen. Al kunnen beide beurzen elkaar uiteraard alleen maar versterken.”

Ambitieus

De vernieuwde Vakantiebeurs, die tegelijk met Leef! op dezelfde locatie plaatsvindt, is de opvolger van de beurzen ‘Vakantie en Vrije Tijd’ en de tweejaarlijkse vakantiebeurs van Okra, die vroeger in het Fabriekspand plaatsvond. Unizo is ambitieus. “We willen van deze beurs tegen 2025 een volwaardige vakantiebeurs maken die de volledige tienduizend vierkante meter van de Expo inpalmt”, geeft Deroo nog mee. “Deze editie is alvast veelbelovend met drie verschillende eilandzones.”

De zone ‘Bij Landgenoten’ bundelt dertig uitbaters van B&B’s in het buitenland, terwijl nieuwe partner Chambres d’Hôtes in Frankrijk ook een aparte zone heeft. In de zone van Okra worden de toeristische diensten uit de brede regio gebundeld en worden groepsreizen in de kijker gezet.

Een ticket voor Leef! en de Vakantiebeurs kost vijf euro. Je kunt de beurzen op zaterdag en zondag bezoeken van 14 tot 19 uur, op vrijdag is er een nocturne tot 22 uur. Op maandag is de beurs open tussen 14 en 18 uur.