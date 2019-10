Twee 18-jarigen terecht voor klappen aan nachtvissers LSI

07 oktober 2019

14u24

Bron: LSI 0 Roeselare Twee 18-jarigen uit Roeselare moesten zich maandag voor de strafrechter verantwoorden omdat ze op 21 april 2019 langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem twee nachtvissers uit Roeselare en Oostkamp klappen gaven. Ze riskeren één jaar tot achttien maanden celstraf.

Op een zondagavond wilden zes jongeren, twee meerder- en vier minderjarigen, na een avondje uit van Izegem naar Roeselare terugkeren. Hun laatste trein misten ze dus gingen ze te voet langs het kanaal op stap richting Roeselare. Aan de Sasbrug in Kachtem (Izegem) hielden ze halt toen ze twee nachtvissers zagen zitten. Vooral Khazhi D. (18) was uit op amok. De zes jongeren vroegen de nachtvissers sigaretten en kregen enkele sigaren toegestopt. Toen de vissers weigerden hen een lift naar Roeselare te geven, kregen ze klappen. “Meer dan tien minuten lang”, aldus advocate Charlotte Van Neste in naam van één van de slachtoffers. “Hij liep een neusbreuk op, er werd een bluts in de wagen geklopt, zijn portefeuille is gestolen en vissersmateriaal werd zomaar in het water gekeild.”

Al snel bleken Khazhi D. en Denis L. (18) uit Roeselare als enige meerderjarigen deel uit te maken van het groepje van zes. Denis L. vloog amper drie maanden na zijn 18e verjaardag voor vijf maanden achter de tralies. Ook tijdens zijn jeugd kwam hij regelmatig met het gerecht in aanraking. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij op 7 maart 2019 aan het station van Izegem ook al een treinreiziger had geslagen omdat hij wat raar keek en op 9 maart 2019 aan de begraafplaats langs de Blekerijstraat in Roeselare een gebouw had opengebroken en aan een bankje brand had gesticht.

Khazhi D. erkende een agressieprobleem te hebben, vooral als hij alcohol heeft gedronken. Hij vroeg de rechter een celstraf die voorwaardelijk blijft als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. “Mijn excuses aan de slachtoffers”, klonk het nog. Medebeklaagde Denis L. vroeg de vrijspraak. “Hij is niet gekend bij politie of gerecht, vocht nog nooit, pleegde nog nooit diefstallen en deelde geen slagen uit aan de vissers”, pleitte advocaat Johan Platteau. “Hij was er bij maar probeerde nog te verhinderen dat er nog meer slagen vielen. In feite zat hij al drie maanden onschuldig in voorhechtenis.”

De twee nachtvissers, het slachtoffer van de klappen aan het Izegemse station en de stad Roeselare stelden zich burgerlijke partij en vroegen elk een schadevergoeding. Vonnis op 28 oktober.