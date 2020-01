Turnclub Elastika scoort op PK Tumbling CDR

22 januari 2020

Turnclub Elastika Roeselare vzw behaalde mooie resultaten op het provinciaal kampioenschap tumbling C dat afgelopen weekend plaats vond. Camille Alliet behaalde brons in de categorie meisjes 14 C, terwijl Amélie Vandekerckhove en Farah Ameloot respectievelijk brons en de zevende plaats wegkaapten bi de meisjes 13 C. Bij de jongens 13-14 c was het zilver weggelegd voor Elias Cuvelier. Jonas Vandenberghe pakte tenslotte goud bij de jongens 16-16 C. “Camille, Farah en Amelie hebben alle drie een goede wedstrijd achter de rug en staan allen in de top 10 in het open klassement”, vertelt Tom Denys, voorzitter van Elastika. “Elias en Jonas waren iets minder in vorm maar wisten toch nog goede resultaten neer te zetten: Elias is zelfs tweede in open klassement en Jonas eerste.”