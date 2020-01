Tuinhier start nieuwe cursus moestuineren CDR

10 januari 2020

07u31 0 Roeselare Tuinhier Roeselare, de oudste tuinvereniging van Roeselare die al sinds 1908 actief is in de stad, organiseert vanaf zondag 26 januari een vierdelige beginnerscursus moestuinieren.

In drie theorielessen in kenniscentrum ARhus en één praktijkles in een volkstuin leer je alles bij over het kweken van je eigen groenten. Je leert alles over grond en bemesting, zaaien en planten, nuttige insecten, ziekten en plagen, teeltwissel en de oneindige variatie aan groenten en kruiden. Beschik je maar over een kleine tuin of bloembak? Geen nood, tuinieren op beperkte oppervlakte komt ook aan bod.

De sessies vinden plaats op zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Deelnemen kost twintig euro voor leden, dertig euro voor niet-leden. Houders van een Vrijetijdspas kunnen deelnemen aan gereduceerde prijs. Inschrijven doe je door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE66 7360 4323 0843 van Tuinhier Roeselare met mededeling start to Tuinhier en je naam.