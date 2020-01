Tuinhier Rumbeke leert je (moes)tuinieren CDR

13 januari 2020

Tuinhier Rumbeke organiseert de tweedelige voordrachtenreeks ‘(Moes)tuinieren voor beginners’. Spreker van dienst is Frans Tack die de aanwezigen de knepen van het werken in de tuin zal aanleren. Deze voordrachten kaderen in de campagne ‘Start to Tuinhier’ die (her)beginnende tuiniers een hart onder de riem wil steken en vinden plaats op woensdag 22 januari en 11 maart om 19.30 uur in PC Den Hazelt langs de Pastoor Slossestraat. Tuinhier-leden betalen voor beide voordrachten samen 10 euro, inclusief syllabus en een drankje. Niet-leden kunnen voor 2020 lid worden na de betaling van 23 euro extra. Inschrijven voor 17 januari is nodig door te mailen naar info.tuinhierrumbeke@gmail.com of te bellen met Krista op 051/62.91.73. Bovendien dien je, eveneens voor 17 januari, het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE70 3631 1882 3525 van Tuinhier Rumbeke, met vermelding van ‘Voordrachtenreeks + de namen van de deelnemers’.