TUIN brengt topmuzikanten naar Krottegemse tuinen Charlotte Degezelle

23 september 2020

16u20 0 Roeselare Het Krottegemse festival New City Sessions is niet meer. Daarentegen schakelen de organisatoren een versnelling hoger met TUIN dat op zaterdag 26 september vijf concerten naar vijf Krottegemse ‘tuinen’ brengt. Met hun organisatie, die in een coronaveilig kleedje wordt gestopt, wil PLAK/BAND de multiculturele wijk over statie een boost geven en er verbinding brengen.

“TUIN is geen nieuw festival, maar de opvolger van de New City Sessions die we al enkele jaren organiseren”, opent Laurent Dewilde. “Daarmee focusten we op de link tussen de wijk en muziek en creëerden we verbinding door in plaatselijke tuinen ons ding te doen. Dat concept wilden we echter een niveau hoger tillen. Op vlak van muziek moet ons nieuwe verhaal even kwalitatief zijn, maar we willen het festival meer opentrekken en meer uitstraling geven.”

Muzikale curatoren

Vandaar in eerste instantie de keuze voor een nieuwe naam. “TUIN geeft weer waar we voor staan maar past ook perfect in het huidige coronagebeuren, een periode waarin er meer aandacht is voorgroen en publieke ruimte.” Daarnaast werkt PLAK/BAND voortaan met curatoren als het gaat over de samenstelling van de muzikale affiche. “Het gaat om mensen uit de muzieksector met veel expertise”, weet Laurent. “Bovendien komen ze allemaal uit onze eigen stad. Op muzikaal vlak heeft Roeselare heel wat te bieden, maar daar staan we vaak niet bij stil. De curatoren zijn Guido Declercq die met La Baracca World Music concerten in heel Europa organiseert en Dieter Meeuws en Olivier Van Leynseele die we respectievelijk kennen als NTREK en DJ SNS maar die beiden ook actief zijn bij Brihang.”

55 toeschouwers per locatie

Dieter en Olivier selecteerden in eerste instantie het duo dat TUIN zaterdag mag openen in de tuin langs de Mariastraat 19. Het gaat om Walter Ego & Chillow. Ook strikten ze Meskerem Mees, de Oost-Vlaamse met Ethiopische roots die hoge ogen gooit in De Afrekening van Studio Brussel. Zij treedt om 19.30 uur op in de tuin van Kapsalon Chic langs de Ardooisesteenweg 116. Guido haalt op zijn beurt drie organisch gegroeide bands met zowel nieuwkomers als Belgen in de rangen naar Roeselare. Het gaat om Liqa die om 16.30 uur hun ding doet in de tuin langs de Beversesteenweg 78, De Karavaan die om 18 uur het pop-up park op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat aandoet en tot slot Quetzal Duo die om 21 uur optreedt op het stadsterras van Breda Jazz. “Alles zal volledig coronaproof verlopen”, zegt Laurent. Daarom is de capaciteit op elke locatie beperkt tot 55 personen. We werken niet met inschrijvingen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven één van de optredens bij te wonen. Maar vol is vol. Wie bij een tuin aankomt waar de capaciteit bereikt is, wordt doorverwezen naar de volgende locatie.”