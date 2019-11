Trucks botsen in file aan tankstation E403 in Oekene LSI

06 november 2019

17u07

Bron: LSI 12 Roeselare Aan het tankstation op de E403 in Oekene zijn woensdagnamiddag twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde in de staart van een file in aanloop naar wegenwerken. Als snel ontstond er een kilometerslange file richting Brugge.

Rond 15 uur raakte aan de wegenwerken tussen Izegem en Rumbeke, waar in beide richtingen maar twee versmalde rijstroken beschikbaar zijn, een vrachtwagen defect. Die vrachtwagen blokkeerde een tijdje de rechterrijstrook, waardoor in een mum van tijd een lange file richting Brugge ontstond. Net toen de file aan het oplossen was, botste aan het tankstation in Oekene een tankwagen van Macotruck uit Zeebrugge, gevuld met een zuurachtige substantie, achteraan op een trekker met oplegger van Golfkarton Soenen uit Hooglede. De trucker uit de aanrijdende vrachtwagen raakte gewond, maar zat niet gekneld. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen van een MUG-team.

Door het ongeval zijn twee rijstroken richting Brugge versperd. Dat veroorzaakt opnieuw een lange file. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het tot een uur aanschuiven. Het raadt aan via de E17 en E40 om te rijden. Beide vrachtwagens zullen getakeld moeten worden.