Trucker voor derde keer terecht voor bedreiging ex LSI

16 oktober 2019

17u43

Bron: LSI 0 Roeselare Een 37-jarige trucker uit Moorslede staat voor de derde keer in twee jaar tijd terecht voor bedreiging of belaging van zijn ex-vriendin uit Roeselare. De zes maanden celstraf die dit keer boven zijn hoofd hangen, zou wel eens de straf te veel kunnen zijn.

Een verblijf in de cel, vermaningen van de onderzoeksrechter en een veroordeling op 22 maart 2017 tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden deden Frederik R. niet beseffen dat hij over de schreef ging. Meer zelfs: vanuit de gevangenis bleef hij brieven sturen en op de dag van zijn vrijlating trok hij meteen weer naar de woning van zijn ex in Roeselare. Toen hij er niet binnenraakte, stampte hij de deur in. Hij belde haar tot 250 keer per dag, maakte krassen in haar voertuig, achtervolgde haar, wachtte haar op, stopte spullen in haar brievenbus en vernielde een rolluik. Het leverde hem begin 2018 een werkstraf van 120 uren op. Maar op 1 september stuurde hij opnieuw bedreigende sms’en naar zijn ex en nam hun zoontje mee in zijn truck, omdat hij hem niet naar de eerste schooldag kon brengen. Even werd gevreesd dat hij de jongen iets zou aandoen, omdat hij ermee dreigde een wapen te kopen maar dat bleek niet het geval. De openbare aanklager vroeg een nieuwe, effectieve celstraf van zes maanden. En dat zou wel eens heel slecht nieuws voor R. kunnen betekenen. Door de vorige veroordelingen zou dat betekenen dat hij binnenkort opnieuw achter de tralies zou vliegen. Zijn advocaat vroeg daarom zijn eerdere voorwaarden te verlengen en een contactverbod met zijn ex als extra voorwaarden op te leggen. Vonnis op 13 november.