Trucker verblind door zon rijdt hoogtewerker aan: schilder in levensgevaar na zware val LSI

06 juni 2019

14u35

Bron: LSI 2 Roeselare In Roeselare heeft een 32-jarige schilder uit Roeselare donderdagochtend levensgevaarlijke verwondingen opgelopen bij een arbeidsongeval.

Jevgeni Bonte was rond 7.30 uur in de Weststraat, vlakbij het Geitepark, aan de gevel van een woning aan de slag met een hoogtewerker. De hoogtewerker stond op een parkeerstrook, maar het bakje hing boven de rijweg. De chauffeur van een lichte vrachtwagen was verblind door de zon en merkte dit niet op. De vrachtwagen reed tegen het bakje waardoor de schilder uit de hoogtewerker werd gekatapulteerd. Hij kwam met een harde smak op de grond terecht. Met zware verwondingen aan het hoofd en de rug werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Daar wachtte hem meteen een spoedoperatie.

Voorlopig wordt Jevgeni, die als zelfstandig schilder aan de slag was om de gevel van een woning op te frissen, in een kunstmatige coma gehouden. Samen met zijn partner Marieke Wyffels, die les geeft in de vrije basisschool De Boomgaard in Ardooie, en hun kindje van bijna 3 jaar woont hij op De Tassche, op de grens van Ardooie en Roeselare.

De Weststraat bleef door het ongeval tijdens de ochtendspits een tijdje afgesloten. De vergunningen om de parkeerplaats als openbaar domein te mogen innemen met de hoogtewerker waren in orde.