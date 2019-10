Trouwstoet met 25 auto’s op Rijksweg: Eén voertuig in beslag genomen en twee rijbewijzen ingetrokken Alexander Haezebrouck

05 oktober 2019

17u50 7 Roeselare Een trouwstoet met maar liefst 25 auto’s maakte zaterdagnamiddag om 14.50 uur Roeselare onveilig. De politie werd om 14.50 uur verwittigd en ging kijken. Tal van voertuigen stelden verkeersonveilig gedrag. Eén auto werd door de politie in beslag genomen, twee rijbewijzen werden ingetrokken.

“We zijn meteen gaan kijken en zagen dat tal van voertuigen verkeersonveilig gedrag stelden”, zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. “Ze reden met de wagen op het fietspad, zetten de Rijksweg af met hun auto’s en gingen aan het driften.” De politie kon de trouwstoet tot stilstand brengen en controleerden alle bestuurders en hun voertuigen. Eén auto werd in beslag genomen omdat de auto niet verzekerd was. Aan de auto was ook een gestolen nummerplaat bevestigd. Eén van de bestuurders zat achter het stuur terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was. In totaal werden twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De politie maakte tal van processen verbaal op, de bestuurders die in overtreding waren zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.