Tropische temperaturen zetten iedereen op scherp: van voetbadjes tot liters water en ijsjes om het draaglijk te houden Charlotte Degezelle

24 juni 2019

14u56 5 Roeselare Het is, en blijft volgens het KMI de komende dagen, tropisch warm met temperaturen die vlotjes boven de 30 graden klimmen. Code oranje is in heel het land van kracht en dit al zeker tot en met woensdag wat betekent dat maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn. Maar hoe gaat men in Roeselare met die hitte om? En bovenal hoe probeert men het hoofd koel te houden en de situatie draaglijk, en bovenal gezond, voor mens en dier?

Regelmatig drinken, lichte kledij, de dag in koelere ruimten doorbrengen, licht verteerbaar voedsel in kleinere porties eten,… Het zijn maar enkele tips die op de website van het KMI worden gegeven onder de noemer code oranje. En ook het Roeselaarse stadsbestuur doet haar duit in het zakje om de burger te waarschuwen. Op hun website en Facebookpagina verspreiden ze een reeks tips.

Op heel veel plaatsen worden die onmiddellijk in de praktijk toegepast. Zowel bij jong als oud. Zo lanceerde Mieke Vandemaele van GO! basisschool De Plataan langs de Meersstraat al in het weekend een oproep naar de ouders van haar leerlingen om de kinderen in te smeren, zonnecrème en een petje of hoedje mee te geven naar school. “Die oproep wordt enorm goed opgevolgd en naast dit alles gaan wij ook vooral ons gezond verstand gebruiken.”, vertelt Mieke. “De kinderen zullen zeker niet hele dagen waterspelletjes spelen om uiteindelijk met een zonneslag in het ziekenhuis te eindigen. Daarentegen hebben we beslist dat ze in de voormiddag, zolang het draaglijk is, buiten mogen. In de namiddag wordt het binnen blijven en gaan we ook geen al te zware inspanningen doen. Liever gewoon rustig in een goed geventileerde ruimte naar een film kijken.” In woonzorgcentrum De Waterdam aan de Handelsstraat is het hitteplan sinds vrijdag in werking. “’s Nachts gaan de ramen open om de koelte binnen te halen, overdag houden we de zonnewering naar beneden”, verduidelijkt directeur bewonerszorg Jos Coppé. “We lassen ook extra drankrondes in. Onze bewoners moeten vaak al meer aangespoord worden om te drinken, maar in dergelijke hitteperiodes proberen we hen zelfs desnoods met light frisdranken, iets wat we anders weren, te verleiden. We passen de activiteiten aan en zetten de kiné op een laag pitje terwijl we al sneller voor voetbadjes zorgen. De maaltijden worden bijgestuurd, de ijsjes komen uit de diepvries, er worden her en der ventilatoren opgesteld en wie het echt te warm heeft wordt naar leefruimtes met airco gebracht. Onze bewoners blijven veelal binnen, maar wie toch even buiten wil wordt ingesmeerd met zonnecrème.” Ook in AZ Delta is men extra alert. Ze proberen de patiëntenkamers fris te houden door gordijnen overdag dicht te laten en stimuleren de patiënten om voldoende water te drinken. Er is bovendien extra aandacht voor symptomen zoals sufheid, misselijkheid, koorts, een te snelle hartslag,... die kunnen wijzen op uitputting of een hitteberoerte.

Hoewel het aanvoelt of het hoogzomer is, moet de verlofperiode nog aanbreken. Ook op de werkvloer is het dus overal puffen en blazen. Afvalintercommunale Mirom roept op om je afval dezer dagen zeker tijdig buiten te zetten omdat de vuilnisophalers mogelijks een half uurtje eerder op pad gaan om de middagzon te vermijden. Ook texmexproducent Poco Loco neemt maatregelen. “In de afdelingen waar het het warmst is, want onze productie genereert nog eens warmte bovenop de buitentemperaturen, worden extra pauzes ingelast voor het personeel. Op die momenten worden ze ook getrakteerd op een frisdrank”, weet communicatieverantwoordelijke Nele Boudrez. “Ook hebben we al een ijskar geregeld die donderdag langs komt en morgen stond sowieso onze fietsdag op het programma waarbij we het personeel oproepen om naar het werk te fietsen. Wij zullen alvast zorgen dat ze met een fris drankje verwelkomd worden.”

Ook de dieren worden tot slot niet vergeten. In het Dierenasiel Regio Roeselare is het alle hens aan dek. “’s Ochtens zetten we alle ramen en deuren open om wat koelte te vangen. Vervolgens gaat alles dicht. We zien er bovendien op toe dat alle dieren continu water hebben, en ze hebben allemaal schaduw. In de speelweide zette we een kinderzwembadje op waarin de honden kunnen dollen en wandelen, met water bij de hand, kan enkel ’s morgens en ’s avonds als het wat frisser is. Bovendien bereidden we ons voor op de aangekondigde hitte. Vorige week al hebben we de pels van enkele honden goed gekamd, andere werden getrimd.” Het dierenasiel zoekt helpende handen voor de drukke zomer. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het asiel in de Oude Stadenstraat op 0471/35.95.93, via dierenasielroeselare@outlook.com of op www.dierenasielroeselare.be.