Tropisch warm, maar leidingwater voldoet niet

aan drinkwaternormen CDR

23 juli 2019

19u09 46

Net nu het bloedheet is, heeft De Watergroep vastgesteld dat het leidingwater in een deel van de Beversesteenweg, de Rozendaalstraat en een deel van de Koning Leopold III-laan momenteel niet aan de drinkwaternormen voldoet. In afwachting van de resultaten van verder onderzoek vraagt de Watergroep uit voorzorg het leidingwater voor een aantal toepassingen niet meer te gebruiken. Het leidingwater is niet drinkbaar en is niet geschikt voor het bereiden van soep, koffie en thee of het wassen van groenten en fruit, het reinigen van open wonden of om de tanden te poetsen. Douchen en baden, wassen en afwassen en het toilet doorspoelen mogen wel. Indien je gezondheidsklachten ervaart die mogelijk gelinkt zijn aan de verontreiniging van het leidingwater raadt de Watergroep aan om de huisarts te raadplegen. De nodige herstelmaatregelen worden genomen om de verontreiniging van het leidingwater weg te werken. De Watergroep gaat op regelmatige tijdstippen flessen drinkwater bedelen. Zodra het leidingwater weer voldoet aan alle normen zullen zij ook de betrokken op de hoogte brengen. De meest recente informatie is steeds beschikbaar via www.dewatergroep.be of via 02/238.96.99.