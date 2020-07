Trio aan de haal met Gucci-brillen en tabletcomputer: één verdachte opgepakt VHS

28 juli 2020

09u50 5 Roeselare De politie van de zone RIHO heeft maandag in Roeselare een 37-jarige man opgepakt die verschillende winkeldiefstallen pleegde. Twee kompanen konden ontkomen.

Het trio stal in een vestiging van optiekzaak Pearle tien brillen van het merk Gucci. Bij Dreamland gingen ze er vandoor met een tabletcomputer. De drie werden geregistreerd via bewakingscamera’s. De politie kwam snel tussen maar twee van de drie verdachten konden ontkomen. Zij worden nog gezocht. Een derde verdachte, een man van 37 zonder vaste woonplaats, werd wel bij de lurven gevat. De man zit voorlopig vast. Onderzoek moet nu duidelijk maken wie zijn kompanen zijn en of het gezelschap in aanmerking komt voor andere feiten.