Tribfest schuift op naar 2021 door corona CDR

01 augustus 2020

09u38 0

De organisatoren van Tribfest, annuleren de vierde editie van hun festival met coverbands dat dit jaar op 2 en 3 oktober voor het eerst op de Trax-site zou plaatsvinden en bovendien twee dagen zou duren. “We hebben lang hoop gehad dat een verdere versoepeling van de maatregelen TribFest 2020 nog ging mogelijk maken, maar de huidige heropflakkering van de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat het onmogelijk wordt om TribFest te laten doorgaan”, laten ze weten. “Voor ons is dit toch even slikken. Niet alleen financieel is dit een zware domper, maar als organisator wil je vooral datgene doen wat je zo graag doet: optredens organiseren. We keken zo uit naar TribFest 2020 met een nieuwe locatie en voor het eerst twee dagen. Nu zullen we dus een jaartje langer geduld moeten oefenen. We laten de schouders niet hangen en richten ons nu op TribFest 2021. Er ligt nog geen datum vast, maar we mikken naar de herfst van 2021.” Wie al tickets bestelde, kan die gebruiken voor TribFest 2021. Ook een terugbetaling is mogelijk. Stuur hiervoor een mailtje naar frederik@tribfest.be met vermelding van je bestelnummer.