TRAX Festival zoekt vrijwilligers CDR

08 juli 2019

15u49 10

Op 31 augustus zet het TRAX Festival de TRaxsite opnieuw in vuur en vlam. Het openluchtfestival staat of valt met de medewerking van tientallen vrijwilligers die zich samen met Stad Roeselare en De Spil Cultuurcentrum inzetten. De organisatie is momenteel nog op zoek naar vrijwilligers met een hart voor muziek die graag de handen uit de mouwen steken. Aanmelden kan via www.traxfestival.be. Vrijwilligers mogen rekenen op een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, hapjes en drankjes tijdens het werk, een kleine vergoeding, de kans om ervaringen op te doen en uit te wisselen met andere vrijwilligers en professionelen en een bedankingsfeestje achteraf.