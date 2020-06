Transport patiënten naar nieuwe hoofdcampus AZ Delta met... trucks ingericht als patiëntenkamer Ziekenhuis verhuist in vier dagen tijd 500 patiënten naar Deltalaan Charlotte Degezelle

04 juni 2020

07u06 130 Roeselare De verhuis van AZ Delta naar de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke komt stilaan op kruissnelheid. Volgende week en de week daarna maken zo’n 500 patiënten de oversteek vanuit de campussen Wilgenstraat en Westlaan naar de Deltalaan. Hun comfort en veiligheid zijn hierbij prioriteit.

Zeven jaar na de eerstesteenlegging van het nieuwbouwziekenhuis in Rumbeke is de ingebruikname bijna een feit. De voorbije maanden namen onder andere de apotheek, het labo en de radiotherapie al hun intrek aan de Deltalaan 1. Vandaag schakelde AZ Delta een versnelling hoger. “Op donderdag en vrijdag verhuizen de raadplegingen van campus Wilgenstraat naar de nieuwe campus, zodat deze er kunnen starten op maandag 8 juni. Ook de dialyse gaat maandag van start in de nieuwe afdeling”, weet communicatieverantwoordelijke Kristien Beuselinck. “Op dinsdag 9 juni gaat de spoed open op campus Rumbeke om 6 uur. Dat betekent dat vanaf dan de spoed op campus Wilgenstraat gesloten is.”

Patiënten

Op 9 en 10 juni worden ook de eerste patiënten, die van campus Wilgenstraat, verhuisd. Campus Wilgenstraat gaat vervolgens dicht. Op maandag 15 juni is het de beurt aan campus Brugsesteenweg. De diensten gynaecologie en kinderziekten verlaten die campus en nemen dan hun intrek in Rumbeke waar ze hun raadplegingen organiseren vanaf dinsdag 16 juni. Ook op die dag verhuizen tenslotte de afdelingen geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg van campus Westlaan naar campus Rumbeke. Vanaf woensdag 17 juni kunnen patiënten dan naar de raadplegingen geriatrie en psychiatrie komen in Rumbeke en sluiten we campus Westlaan.”

Ziekenwagens

Op de vier verhuisdagen worden zowat 500 patiënten overgebracht van het centrum van Roeselare naar Rumbeke. In het kader van de coronamaatregelen, neemt het ziekenhuis alle voorzorgen om de verhuis in alle veiligheid te laten verlopen. “Per dag worden er twaalf ziekenwagens ingezet. De ziekenwagens rijden in principe om de vijf minuten. Daarnaast zijn er vier mobiele patiëntenkamers beschikbaar. Dit zijn omgebouwde vrachtwagens die volledig ingericht zijn als een patiëntenkamer. Per rit kunnen maximum vier patiënten overgebracht worden, voor intensieve zorg maar twee patiënten. De verhuizing kost de patiënt uiteraard niets en gebeurt in alle comfort en veiligheid, na toestemming van een arts en onder begeleiding door een verpleegkundige. Kritieke patiënten worden in de mobiele patiëntenkamer begeleid door een arts en een verpleegkundige. De rit naar campus Rumbeke duurt ongeveer 15 minuten.”

Bezoek

De hele operatie wordt gesuperviseerd door een centrale coördinatiecel met onder meer het Rode Kruis en de politie van Roeselare. “Familie of vrienden kunnen, als gevolg van de voorzorgsmaatregelen rond corona, niet met de patiënt mee in de ziekenwagen. Voor het overbrengen van kinderen, kan wel één ouder het kind vergezellen”, weet Kristien. “Zodra de patiënt echter is aangekomen op de nieuwe kamer in Rumbeke, wordt een sms verstuurd naar een familielid of vertrouwenspersoon die door de patiënt is aangewezen. In campus Rumbeke blijven tot nader order alle maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus te beperken, net als de richtlijnen rond bezoek.”

Alle details over de verhuis zijn te vinden op http://www.azdelta.be onder de rubriek ‘Wij verhuizen naar Rumbeke’. De bezoekregeling staat onder de rubriek ‘corona’.