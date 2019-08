Traiteur ‘t Neerhof stopt na 33 jaar op 1 januari: “De klanten vragen nu al of ze straks onze recepten kunnen krijgen” Charlotte Degezelle

30 augustus 2019

18u04 0 Roeselare Nog vier maanden en dan is het definitief over en uit voor Traiteur ’t Neerhof langs de Jan Mahieustraat. Na 33 jaar gaan Christine Vercamer (59) en Hedwig Herreman (60) met pensioen. Iets vroeger dan verwacht door rugproblemen van Christine, maar meer dan verdiend. Het koppel werkt namelijk al heel hun carrière zeven dagen op zeven. “We gaan straks met volle teugen genieten van de simpele, dagdagelijkse dingen”, klinkt het.

Hedwig Herreman droomde eigenlijk van een eigen restaurant. Als jonge kok werkte hij in het gerenommeerde restaurant Marquette in Marke en een eigen zaak leek hem het summum. Zijn echtgenote Christine Vercamer gaf op haar beurt les als regentes huishoudkunde. “Een restaurant zag ik eerlijk gezegd niet zitten”, vertelt zij. “Vooral voor de vele nachtelijke uren.” “Een traiteurzaak werd onze compromis”, lacht Hedwig. “Ik mis na al die tijd nog wel eens het werken in een restaurantkeuken, maar we maakten indertijd absoluut de goeie keuze.”

In 1986 belandde het koppel dat in Rumbeke woont via een advertentie in de krant in ’t Neerhof. “Dat was toen een kippenzaak die heel beperkt ook enkele bereide gerechten aanbood. We waren direct overtuigd van de locatie en namen de zaak over. Beetje per beetje zetten we het concept naar onze hand. We bouwden de hoeveelheid gevogelte af, boden meer en meer bereidingen aan en startten een traiteurdienst zonder bediening op.”

Dat is op vandaag nog steeds het concept van ’t Neerhof. Maar op 1 januari 2020 nemen Christine en Hedwig afscheid van hun klanten. “Eigenlijk twee jaar eerder dan gepland. Normaal zouden we pas eind 2021 met pensioen gaan, maar ik ben een paar jaar terug geopereerd aan een hernia. Mijn rug is versleten en het vele rechtstaan in de winkel, het heffen,… is heel zwaar geworden”, zegt Christine. “Vandaar onze keuze om er straks al mee te stoppen. Met de feestdagen zijn we nog present, maar na 1 januari is het voorbij.” “Hoewel we onze klanten gaan missen, en hen bovenal heel dankbaar zijn voor de voorbije jaren, hebben we die keuze vrij vlot gemaakt”, pikt Hedwig in. “We zijn al jaren zeven op zeven open. Onze enige vrije tijd is de zondagmiddag en dan werk ik veelal in de tuin terwijl Christine het huishouden op zich neemt. We zien er naar uit om meer tijd te hebben voor de kinderen, de kleinkinderen en ook een citytripje nu en dan moet kunnen.”

’t Neerhof heeft een grote schare vaste klanten. En die komen van ver. “We hebben klanten die vroeger in Roeselare woonden, maar ondertussen verhuisd zijn naar de andere kant van het land. Toch komen ze met de regelmaat van de klok om hun diepvries te vullen”, lacht Christine. “Dat is echt de ultieme appreciatie.” “We horen ook nu al dat onder meer onze hutsepot, lasagne, roze pepersaus,… gemist zal worden”, aldus Hedwig. “De klanten vragen nu al of ze die recepten kunnen krijgen en ja hoor, ik zal die straks met plezier verklappen. Maar eerst willen we onze klanten tot de laatste dag bedienen zoals we al al die jaren doen.”

Op termijn gaat ’t Neerhof tegen de vlakte. “De eigenaar van het pand heeft ook de twee naastgelegen panden (het vroegere theehuis en de pittazaak nvdr.) in eigendom. Hij heeft plannen om in de toekomst appartementen te bouwen op de site. Maar in afwachting zal ’t Neerhof verhuurd worden voor pop-ups. Eventuele kandidaten mogen zich steeds melden.”