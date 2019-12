Trainers van Juventus komen in paasvakantie stage geven bij KSV Roeselare: “Zware training, maar met een hoog fungehalte” Charlotte Degezelle

06 december 2019

18u03 0 Roeselare Enkele trainers van Juventus Turijn zakken tijdens de paasvakantie af naar Roeselare om een week intensieve trainingen te geven aan jong voetbaltalent van bij ons. Dominique De Jonghe, manager van de Juventus Academy Vlaanderen, sloot een overeenkomst met Marco Manso van KSVR. “Na de perikelen rond KSVR willen we de jeugd graag een hart onder de riem steken, terwijl Marco wil aantonen dat hij er alles aandoet om KSVR weer op de kaart te zetten”, zegt De Jonghe.

Juventus Turijn is niet alleen een van de oudste voetbalclubs van Italië, het is ook een van de meest succesvolle en prestigieuze. Momenteel speelt Christiano Ronaldo bij ‘Juve’ en in het verleden was de club de thuishaven van Zinedine Zidane en David Trezeguet. Vorig jaar organiseerde de Juventus Academy voor het eerst een voetbalstage in Roeselare, bij Dosko Beveren. “Die was een groot succes en daarom komen we opnieuw naar de Roeselaarse regio”, vertelt Dominique De Jonghe. “Dosko heeft de kans voor een tweede editie niet gegrepen en met het oog op een groei van onze stage kwamen we dan al snel bij KSVR Roeselare uit. CEO Marco Manso zag het belang van een samenwerking met een internationale topclub in waardoor we nu wereldkundig mogen maken dat de Juventus Academy Flanders tijdens de paasvakantie op Schiervelde een stage zal organiseren.”

Beperkt aantal plaatsen

Die stage vindt plaats van 6 tot en met 10 april en richt zich op alle gewestelijke, provinciale en elitevoetballers, zowel jongens als meisjes en dus niet alleen spelertjes van KSVR, van de U7 tot en met de U17. Het aantal plaatsjes is beperkt, dus bij interesse wacht je best niet te lang met inschrijven. “Naargelang de inschrijvingen worden in Turijn trainers geselecteerd. Minstens drie en allemaal mensen van Juventus die de wereld rondreizen om trainingen te geven. Om eventuele taalproblemen te voorkomen, voorzien we ook Nederlandstalige trainers. Daarnaast komt er ook een ploeg mee uit Italië die het kamp in goede banen leidt.”

Juventusoutfit

“De deelnemers krijgen een echt Italiaans voetbalkamp voorgeschoteld”, weet Dominique. “Dagelijks wordt er zes uur getraind met nadruk op verdediging, middenveld en aanval. Professionaliteit en discipline zijn belangrijk, maar tegelijkertijd is het fungehalte ook hoog. Voor en na de trainingen is er opvang vanaf 8 uur en tot 17 uur en over de middag kun je kiezen voor een eigen lunch of Italiaanse catering. Bovendien stopt het niet na de stage. Zo werden vorig jaar bij Dosko Beveren drie deelnemers geselecteerd om naar Turijn te gaan en er deel te nemen aan de Juventus World Cup of de Juventus Experience Days. Wie zich inschrijft, krijgt naast dertig uur training door Juventustrainers ook een Juventusoutfit en een lederen Adidas-voetbal.”

Meer info op de Facebookpagina Juventus Camp BeLux en www.juventus.com/campbelux. Inschrijven doe je ook op die website.