Tractor kantelt tijdens maaien: arbeider sociale werkplaats gewond LSI

05 november 2019

08u12

Bron: LSI 0 Roeselare Langs de Ventweg-Noord in Roeselare is maandagnamiddag een 56-jarige arbeider van sociale werkplaats De Lochting gewond geraakt. Gino T. kantelde met zijn tractor tijdens het maaien van de bermen.

De man uit Houthulst was rond 13 uur een schuine berm aan het maaien toen de tractor plots kantelde. Het landbouwvoertuig en de man kwamen enkele meters lager terecht. De vijftiger kwam deels onder de tractor terecht, maar kon zichzelf bevrijden. Hij kreeg de eerste zorgen door een MUG-team toegediend en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij raakte niet levensgevaarlijk gewond en had het vooral over pijn aan de rug.