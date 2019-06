Tourgekte in KOERS CDR

28 juni 2019

Koers. Museum van de Wielersport maakt zich op voor de Tour de France. Het museum aan het Polenplein kleurt dezer dagen integraal geel. Eerder kon je in deze krant al lezen dat KOERS uitpakt met een unieke tijdelijke expo als hommage aan Eddy Merckx en aan het 100-jarig bestaan van de gele trui, waarbij ze maar liefst 51 verschillende gele truien samenbrachten. Het aantal verwijst naar het ‘magische’ rugnummer 51 van Merckx tijdens die eerste door hem gewonnen Tour in 1969. De truien zijn niet alleen te zien in KOERS, maar ook op de website in 360°-modus. Maar daarnaast kan je dezer dagen ook in het museum terecht om een unieke bruikleenaanwinst te bekijken uit de heel recente wielergeschiedenis. BMC liet namelijk in aanloop naar de Tour van 2018 een geel gespoten Teammachine SLR01 maken voor hardrijder Greg Van Avermaet die in het geel en op de gele fiets te zien was tijdens die Tour. Ook die fiets is momenteel te zien in KOERS. Het museum kreeg hem in bruikleen van Van Avermaetzijn nieuwe ploeg CCC en is te zien in het Open Depot ‘Service Course’ van KOERS. Museum van de Wielersport.

Tot slot opent KOERS op maandag 8 juli uitzonderlijk de deuren naar aanleiding van de Grand Départ in Brussel. Bezoekers, toeristen en koersliefhebbers kunnen op maandag 8 juli nagenieten van de Tourstart met een bezoek aan het museum.