Tot drie keer toe over rugzak en tegen fiets gereden: twintiger terecht voor verkeersagressie langs Roeselaarse ring

Bron: LSI 0 Roeselare Een 21-jarige jongeman uit Lendelede riskeert voor de rechter in Kortrijk een celstraf van 20 maanden voor verkeersagressie langs de Roeselaarse ring in Hooglede. Volgens de openbare aanklager reed hij tot drie keer toe over de rugzak van een fietser én tegen de fiets van het slachtoffer.

Aan de wegversmalling aan de Beverenstraat en de Honzebrouckstraat in Hooglede kwam het op 8 augustus 2019 tot een discussie tussen BMW-rijder Tom L. en een fietser. De fietser uit Roeselare vond dat de automobilist te snel reed en nodeloos met de grootlichten knipperde, de BMW-rijder vond dat de fietser voorrang moest verlenen en zijn middenvinger opstak. De gemoederen laaiden op en BMW-rijder Tom L. ging in de remmen en reed op de pechstrook achteruit. De fietser gooide zijn rugzak op de grond en maakte zich klaar om een eventuele confrontatie aan te gaan. Tom L. stapte niet uit maar reed volgens de openbare aanklager toe drie keer toe over de rugzak van de fietser. Daarna reed hij weg maar even later keerde hij nog eens terug en reed tegen de fiets van het slachtoffer, die de nummerplaat van de BMW kon noteren.

Uitgedaagd

Die plaat bleek al zeven keer gesignaleerd wegens onverantwoord rijgedrag. En dat terwijl L. nog altijd maar over een voorlopig rijbewijs beschikt en al zes keer door een politierechter veroordeeld werd. Volgens Tom L. daagde de fietser hem uit. Hij ontkende dat hij tot drie keer toe over de rugzak reed. De zak en de spullen in de zak vertoonden volgens hem en zijn advocate slechts lichte schade. Hij vroeg de vrijspraak maar toonde zich ook bereid een werkstraf uit te voeren.

Vonnis op 15 september.

