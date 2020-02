Tot acht maanden effectief voor trio dat inbrak bij 88-jarige vrouw Alexander Haezebrouck

19 februari 2020

17u18 0 Roeselare Twee mannen en een vrouw zijn veroordeeld tot celstraffen van vijf tot acht maanden voor de inbraak en diefstal bij een 88-jarige vrouw in Roeselare. De inbreker ging er met haar portefeuille vandoor, de twee anderen haalden geld af met haar bankkaart.

Een 38-jarige man uit Roeselare brak op acht september binnen in de woning van de bejaarde vrouw. Hij ging ervandoor met haar portefeuille, een enveloppe waar 300 euro in stak, een laptop en een iPad. Daarna trok hij met de buit naar een vriend waar ook een vrouw aanwezig was. “Ik wou eerst niets weten van die buit”, zei beklaagde Jan D. “Maar bij de bankkaart stak ook een pincode en omdat ik zelf in financiële problemen zit heb ik me laten overhalen om geld te gaan afhalen. Het was iets te gemakkelijk, maar ik mocht het niet gedaan hebben.” Jan D. is nu veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden. Zijn vriendin kreeg vijf maanden cel en de inbreker zelf is veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden. Ze moeten ook allemaal een geldboete van 400 euro betalen.