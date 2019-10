Tot acht maanden effectief voor duo dat tot 47.000 euro aftroggelde van 64-jarige man Alexander Haezebrouck

30 oktober 2019

16u21 0 Roeselare Twee mannen uit Roeselare en Izegem zijn veroordeeld omdat ze een 64-jarige man tot maar liefst 47.000 euro aftroggelden. Het slachtoffer is een man met psychische problemen en heeft een mentale achterstand. Eén man kreeg acht maanden effectieve gevangenisstraf, een andere vier maanden met uitstel.

Het 64-jarige slachtoffer en de twee beklaagden leerden elkaar kennen in een sociaal restaurant in Roeselare. De man staat in de omgeving erom bekend vaak andere mensen financieel te helpen. Maar twee mannen gingen daar wel erg ver in. Ze reden met het slachtoffer van bank naar bank en dwongen hem om geld af te halen. Tegen de man vertelden ze dat ze geld nodig hadden om te eten, een cadeau te kopen voor hun dochter of om een zaak te starten. Het slachtoffer is een 64-jarige man die een psychiatrisch patiënt is die het verschil niet kent tussen vijf en vijftig euro. De man zei ook dat hij van één van hen schrik had en hem geld had omdat hij vreesde dat ze hem anders iets zouden aandoen. Volgens beklaagden gingen het telkens om een lening maar konden ze de man niet terugbetalen. De mannen uit Roeselare en Izegem zijn nu veroordeeld tot acht maanden effectief en vier maanden met uitstel. Ze moeten ook allebei een geldboete betalen. Hoeveel ze elk moeten terugbetalen aan het slachtoffer moet later nog bepaald worden.