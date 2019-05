Tot 600 euro boete voor afwezige bijzitters gemeenteraadsverkiezingen LSI

29 mei 2019

11u55

Bron: LSI 0 Roeselare Negen bijzitters uit Harelbeke, Roeselare, Menen en Deerlijk die opgeroepen waren om op 14 oktober 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen hun burgerplicht te vervullen maar niet kwamen opdagen, zijn woensdag door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot boetes van 240 tot 600 euro.

Zeven van hen stuurden ook naar de rechtbank hun kat. De excuses vlogen opnieuw door de lucht. “Overslapen”, bleek het populairste excuus. “Ik had het mentaal moeilijk en heb me een tijdlang van niets aangetrokken”, was S.C. (30) uit Harelbeke eerlijk. Hasmik H. (20) uit Menen deed dat maar te laat. Daar hield de rechter rekening mee. Zij kwam er met een boete van 240 euro er goedkoopst vanaf.