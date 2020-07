Tot 22 maanden cel en 90.000 euro drugsgeld verbeurd voor jonge drugsbende LSI

20 juli 2020

15u23

Bron: LSI 0 Roeselare Een zevenkoppige jonge drugsbende uit Torhout, Roeselare, Kortrijk en Ardooie is maandag door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 12 tot 22 maanden voor handel in cannabis. Er is ook zo’n 90.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard. De politie kwam hen op het spoor toen één van hen met cannabis betrapt werd in zijn auto tijdens een verkeerscontrole in Harelbeke.

De politie zette de auto van Denny S. (24) uit Torhout op 30 november 2018 aan de kant tijdens een verkeerscontrole in Harelbeke. De agenten roken meteen een cannabisgeur. Op de achterbank vonden ze 1 kilogram cannabis, verdeeld in kleine zakjes en 2.000 euro cash geld.

Na verder onderzoek kwamen nog zes verdachten uit Kortrijk, Izegem, Roeselare en Ardooie in beeld. Allemaal jongemannen tussen 20 en 25 jaar oud. Het was Nathan D. (20) uit Kortrijk die telkens voor zo’n 9.000 euro cannabis ging halen in Nederland. “We vonden ook foto’s waarbij beklaagden omringd waren door zakken met kilo’s cannabis”, zei het openbaar ministerie. “Heel wat contacten verliepen via Snapchat.”

Hun afzetmarkt situeerde zich voornamelijk in de regio rond Ingelmunster. Eén van hen verkocht ook aan minderjarigen.