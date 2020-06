Tot 2 jaar (voorwaardelijke) celstraf voor duo voor vechtpartijen in Roeselaars uitgaansmilieu LSI

02 juni 2020

15u13

Bron: LSI 4 Roeselare Twee twintigers uit Roeselare zijn door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot grotendeels voorwaardelijke celstraffen van achttien maanden tot twee jaar voor vechtpartijen in het Roeselaarse uitgaansmilieu. Een 35-jarig slachtoffer liep bij een van de knokpartijen verschillende breuken in het gezicht op.

In de nacht van 4 op 5 januari 2019 wandelde het slachtoffer na een avondje uit naar huis terug. Aan M-onkey Bar zag hij plots een ruzie. Hij probeerde de kemphanen te sussen, maar kreeg enkele rake klappen in het gezicht. Ook toen hij al op de grond lag, kreeg hij het nog zwaar te verduren. Hij liep verschillende breuken in het gezicht op en moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dankzij camerabeelden konden Michael S. (23) en Zyno T. (21) uit Roeselare als daders geïdentificeerd worden. Zyno T. raakte in de maanden die volgden nog in twee andere vechtpartijen betrokken. Op WhatsApp schepte hij nog op dat hij iemand bewusteloos had geslagen. Volgens Michael S. was het slachtoffer stomdronken en had hij al de hele avond meisjes lastiggevallen, wat de man zelf ontkend. Michael S. kreeg een volledig voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een boete van achthonderd euro. Zyno T. werd veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan tien maanden effectief en achthonderd euro boete.